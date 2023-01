Calciomercato: Lecce, rinforzo in arrivo dalla Fiorentina

Il rinforzo per il centrocampo del Lecce sta per arrivare dalla Fiorentina. Il club giallorosso starebbe per chiudere per Youssef Maleh: il centrocampista, classe 1998, ha già salutato i compagni. Il trasferimento dovrebbe essere in prestito oneroso, con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra di Marco Baroni.

