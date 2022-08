16 innesti non sono bastati per saziare Pantaleo Corvino, che per il suo Lecce ha ancora in serbo un paio di colpi in entrata. Le piste Verdi e Diawara si sono dimostrate particolarmente complicate e difficili da percorrere, ma i piani B non mancano. A poche ore dal gong, sono due i calciatori proposti ai salentini per la mediana e per la trequarti. Il primo risponde al nome di Jean-Daniel Akpa-Akpro, in uscita dalla Lazio. Il secondo invece è Marko Pjaca, ormai da tempo ai margini del progetto della Juventus. Nelle ultime ore sarebbe cresciuto a dismisura l’ottimismo nei confronti del franco-ivoriano, che nel corso della passata stagione ha raccolto 13 presenze fra Serie A ed Europa League. L’ex Tolosa e Salernitana potrebbe dunque diventare presto un nuovo calciatore del Lecce, arricchendo e completando la mediana di mister Baroni. Se per quanto concerne Akpa-Akpro la fumata bianca appare vicina, lo stesso non si può dire di Pjaca, per il quale ad oggi ci sarebbe solo un timido interesse. L’esterno classe ’95, dopo aver rifiutato la Sampdoria, ha intenzione di rilanciarsi dopo una parentesi non troppo convincente al Torino. La Juventus lo acquistò nel 2016 dalla Dinamo Zagabria, poi la rottura del legamento crociato ne compromise la carriera. Negli ultimi sei anni l’attaccante croato è rimbalzato in prestito fra Germania, Belgio e Italia, ma quest’anno più che mai rischia seriamente di passare una stagione in tribuna. Il Lecce potrebbe dunque dargli fiducia e puntare su di lui per puntellare il proprio reparto offensivo, con la speranza che torni ad essere il calciatore più che promettente di pochi anni fa.