Calciomercato: le trattative in tempo reale

In attesa che apra ufficialmente il calciomercato, Antenna Sud segue già in tempo reale tutte le trattative dei club pugliesi e lucani. Notizie, retroscena, interessamenti e non solo. Le società da tempo sono al lavoro per rinforzarsi e rivoluzionare le proprie rose in vista della stagione 2025-2026. Aggiorna questa pagina per conoscere le ultimissime notizie.

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2025

13.55 – Lorenzo Longo è un nuovo giocatore del Soccer Trani

11.10 – Il Fasano è pronto a chiudere un’altra operazione di mercato. E’ praticamente fatta per Lorenzo Piras, portiere classe 2006, di proprietà della Juventus

11.00 – Fasano, fatta per Nicola Pinto: l’ex Virtus Francavilla ha firmato.

9.00 – Martina, Michele Silvestro piace in Serie D: Barletta, Scafatese, Heraclea e Sarnese su di lui.

LUNEDÌ 09 GIUGNO 2025

13.45 – Il Benevento segue Elio Di Toro per il ruolo di direttore sportivo ma il dirigente dovrà prima discutere con il Cerignola per capire se ci siano i presupposti per proseguire nel progetto.

11.40 – AZ Picerno, chiusa la trattativa per Leo Abreu. L’attaccante nell’ultima stagione ha segnato 17 gol con la maglia del Cassino in Serie D.

9.00 – “L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Marco Perri, terzino destro proveniente dal Sambiase. Classe 2004, Perri arriva in rossoblù dopo una stagione da protagonista nel massimo campionato dilettantistico, chiusa con 30 presenze e una rete all’attivo”.

8.43 – Picerno, ufficiale l’arrivo del terzino Marco Perri dal Sambiase. I lucani hanno battuto la concorrenza di diversi club.

