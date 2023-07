Calciomercato, le trattative di mercoledì 5 luglio

MERCOLEDÌ 05 LUGLIO 2023

22.10 – Gravina, in panchina siederà ancora Raimondo Catalano. C’è la firma sul contratto.

21.45 – Bra: arriva Antonino Musso. E’ ufficiale l’accordo con l’attaccante classe 1999 ex Bisceglie.

21.30 – Nardò: previsto per domani l’affondo decisivo per Simone D’Anna. Si lavora alla conferma di Antonino Viola, che tornerebbe in prestito dal Lecce.

21.15 – Cerignola: Franco Sosa e Salvatore Molinaro si avvicinano. I due attaccanti arriverebbero dalla Team Altamura.

21.10 – Benevento: ufficiale l’arrivo dell’attaccante olandese Don Bolsius, reduce dall’esperienza alla Fidelis Andria..

21.00 – Manuel Sarao verso il rinnovo a Catania: pronto un contratto biennale.

20.55 – Vicenza e Catania su Andrea D’Errico, centrocampista classe 1992 tornato al Bari dopo il prestito semestrale al Crotone.

20.50 – Barletta, Andrea Petta verso l’addio: lo seguono Casarano e Trapani.

20.45 – Accelerata del Bari per Filippo Faggi, centrocampista classe 2003 svincolatosi dopo l’esperienza all’Imolese.

20.30 – Bari: Mirco Antenucci sempre più vicino al rinnovo. QUI per approfondire

19.39 – Eccellenza: Ufficiale, Bisceglie ingaggia Nicolò Scarimbolo. QUI per approfondire

19.00 – Serie D: Ufficiale, Enrico Silletti al Martina.

18.45 – Serie D: C’è la firma, Nicola Loiodice è un nuovo calciatore della Team Altamura.

18.30 – Ufficiale: Tommaso Ceccarelli e Sevo Ciko al Picerno. QUI per approfondire

15.00 – Monopoli, ufficiale lo scambio Ferrini-Rolando. QUI per approfondire

12.30 – Altamura scatenato: a un passo anche Riccardo Lattanzio.

11.00 – Sarà Enrico Silletti il prossimo colpo del Martina. Il difensore ex Cerignola e Gravina arriva dal Bitonto.

10.30 – L’esterno barese ex Virtus Francavilla Roberto Pierno è vicino al Pescara.

10.00 – Lecce, per la difesa piace Simone Bastoni dello Spezia.

8.30 – Nicola Loiodice-TeamAltamura: è fatta. L’attaccante barese lascia Barletta. QUI per approfondire.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp