Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale

Antenna Sud segue in tempo reale tutte le trattative dei club pugliesi e lucani. Notizie, retroscena, interessamenti e non solo. Le società da tempo sono al lavoro per rinforzarsi e rivoluzionare le proprie rose in vista della stagione 2025-2026. Aggiorna questa pagina per conoscere le ultimissime notizie.
LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
18.35 – Foggia su Sylla, accordo raggiunto e trattativa in chiusura.
18.34 – Cerignola, trattativa chiusa per l’arrivo di Gambale dal Pineto.
18.00 – Foggia, arrivano Oliva e Olivieri dal Modena. Per il primo trasferimento a titolo definitivo, il secondo arriva in prestito. In uscita Basso, che va al Sestri Levante in prestito.
17.45 – Lecce, Oudin si trasferisce a titolo definitivo al Catanzaro. Lascia il Salento con 76 presenze e 6 reti.
17.35 – Virtus Francavilla, ufficiale l’arrivo di Carretta dalla Casertana.
17.30 – Monopoli, Calvano in prestito al Crotone.
17.00 – Bari, trattativa avanzata per il ritorno di Giulio Maggiore dalla Salernitana.
16.30 – Potenza, Lorenzo Ferro passa in prestito alla Recanatese
15.55 – Potenza, in arrivo il terzino sinistro Yuri Rocchetti dalla Cremonese
15.45 – Foggia, Simone Tascone ceduto a titolo definitivo al Guidonia
15.37 – Virtus Francavilla, si avvicina Mirko Carretta in prestito dalla Casertana
15.15 – US Lecce, per la Pimavera 1 arriva lo spagnolo Paco Esteban
14.25 – Cerignola, chiuso l’accordo con la Salernitana per la cessione di Tascone alla squadra campana. A breve l’annuncio ufficiale.
14.07 – Potenza, si avvicina il prestito per il centrocampista lucano Lorenzo Ferro. Sulle sue tracce c’è la Recanatese, squadra che milita nel campionato di Serie D Girone F
13.49 – Foggia, arriva a titolo temporaneo Daniel Fossati, giovane attaccante classe 2003 proveniente dal Genoa.
13.16 – Bari, acquistato a titolo definitivo Riccardo Burgio. Il terzino proveniente dal Potenza ha firmato un contratto fino a giugno 2028
12.40 – Bari, ecco Darboe. L’ex centrocampista della Roma firma fino a giugno 2028
12.17 – Foggia, in chiusura Miroslav Ilicic in attacco. La punta croata classe ’98 era svincolata dopo l’esperienza in Bosnia con il Siroki Brijeg
12.10 – Bari, ufficiale l’arrivo di Andrea Meroni. Il difensore classe ’97 giunge a titolo definitivo dalla Reggiana
10.30 – Potenza, si complica la pista Francesco D’Amore. La Triestina ci prova per il difensore.
10.10 – Potenza, iniziate le visite per Nicoló Bruschi. L’attaccante arriva dal Monopoli
