Calciomercato | La Fiorentina cede Saponara al Lecce

Il "via libera" della Fiorentina è finalmente arrivato. Riccardo Saponara è il colpo di mercato del Lecce. E' stato infatti trovato l'accordo con il club giallorosso sulla base di un prestito secco senza diritto di riscatto a fine stagione. Per il centrocampista non è stato un 2019 da incorniciare per i noti problemi fisici: solo 4 sono state le presenze collezionate in campionato con la maglia del Genoa. Saponara però sta meglio ed è pronto a dare il suo contributo al Lecce per l'obiettivo salvezza.