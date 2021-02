Calciomercato | Il Bari resta a secco. Monopoli: 8 operazioni

Termina con un nulla di fatto il calciomercato del Bari. La società biancorossa resta con 22 giocatori in rosa più il terzo portiere. Non sono stati rimpiazzati, quindi, i partenti Hamlili e Corsinelli. Nell’ultimo giorno da registrare il mancato trasferimento di Perrotta alla Juve Stabia.

Quattro entrate e quattro uscite in casa Monopoli nell’ultimo giorno di mercato. Il club del patron Lopez si è assicurato le prestazioni del centrocampista ex Potenza Iuliano, dell’esterno destro Viteritti, anch’egli proveniente dalla compagine lucana e degli attacanti De Paoli dalla Cavese e Spadoni dal Foggia. In uscita, invece, Bastrini rescinde, Samele va al Sassuolo, Lombardo alla Sambenedettese e Antonacci al Molfetta.