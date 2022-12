Calciomercato: Giornata di fuoco in Serie D, tutte le anticipazioni

Condividi su...

Si infiamma il calciomercato in Serie D. Il Fasano pronto a piazzare il colpo Daniele Vantaggiato. Niente ritorno in Puglia per l’ex Lecce Torromino, vicino alla Sambenedettese. Il Casarano continua a cercare un attaccante…tutte le trattative di giornata. E il Brindisi attende segnali da Picerno. Ecco tutte le trattive di giornata…