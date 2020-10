Condividi

Nell'ultimo giorno di calciomercato il Bari ha messo a segno due colpi: Nicola Citro, punta centrale o anche ala destra, ex Trapani che ha firmato un contratto biennale, biennale come quello di Adriano Montalto, attaccante in scadenza a giugno con la Cremonese che dunque raggiungerà il club dei De Laurentiis.