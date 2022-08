BARI – Dieci uscite da fare, un attaccante da portare a casa. Mancano dieci giorni alla chiusura del calciomercato e per il direttore sportivo del Bari Ciro Polito sarà l’ennesima settimana di lavoro intensa. Tanti i nomi in uscita, a partire dai difensori Celiento, Mazzotta e Perrotta, passando per i centrocampisti Scavone, Bianco e De Risio, finendo con gli attaccanti Paponi e Marras, senza escludere qualche partenza a sorpresa come quella di Gigliotti, che con l’arrivo di Zuzek avrà ancora meno spazio. Perrotta è quello con più possibilità di cessione nei prossimi giorni: sul giocatore ci sono Crotone e Avellino, ma negli ultimi giorni pare aver fatto un sondaggio anche il Catanzaro. Celiento piace al Cerignola, ma il giocatore al momento non gradisce la destinazione mentre per Mazzotta, per il quale era in piedi una pista Monopoli fino a qualche giorno fa, al momento non ci sono richieste. Tutto fermo per Scavone e Bianco mentre De Risio potrebbe finire proprio al Monopoli, che cerca un centrocampista strutturato. Paponi piace tanto al Cerignola ma anche lui al momento non è convinto della destinazione mentre Marras potrebbe finire al Frosinone che cerca ancora un attaccante esterno. Non si esclude uno scambio con Ciano negli ultimi giorni di mercato In entrata si monitora sempre Gytkjaer: il danese ha giocato appena 7 minuti nella sfida persa dal suo Monza al Napoli e potrebbe cambiare idea di fronte alla possibilità di giocare da protagonista. Per quanto riguarda la pista estera, si è fatto nelle ultime ore il nome del tedesco Kleindienst, di proprietà dell’Heidenheim. Un calciatore, però, ha ancora 3 anni di contratto e un valore di mercato attualmente fuori da quelli che sono i budget nei piani del Bari. Da monitorare, infine, la situazione D’Errico. Il calciatore non è in uscita ma non è escluso che se non fosse impiegato neanche a Perugia i piani del calciatore potrebbero cambiare negli ultimi giorni di mercato.