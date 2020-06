Calciofoggia, ultimo tentativo in extremis di Follieri per convincere la Pintus

Condividi

Ultimo, estremo tentativo di Raffaello Follieri per convincere la Pintus a cedere le sue quote, questa la novità più importante. Secondo indiscrezioni le sarebbe stata presentata la stessa offerta (circa 600 mila euro) ma secondo una diversa modalità: modalità che consentirebbe a Felleca di rilevare le quote della socia sarda per poi venderle a Follieri. Questo l'estremo tentativo, altrimenti salterebbe tutto. Un'oretta il tempo a disposizione per rispondere. In caso negativo sarebbe già pronto un comunicato dell'Effe Investment (a firma di Follieri).