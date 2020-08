Calciofoggia, la Pintus approva l’aumento di capitale ma non il piano finanziario

Condividi

Ventata di ottimismo in casa Foggia, il tanto atteso aumento di capitale è stato approvato dalla Corporate Investments Group. Il faccia a faccia a Cagliari tra Roberto Felleca e i legali della Pintus ha avuto esito positivo: 800 mila euro entreranno nelle casse del club (divisi per le quote di ogni socio). Domani l'ok di Pelusi nel cda del Calciofoggia è pura formalità.

L'imprenditrice sarda, tuttavia, non ha approvato il piano finanziario, ovvero non è d'accordo su alcune perdite finanziarie previste per la prossima stagione calcistica (anche a causa del covid e del problema stadi vuoti).