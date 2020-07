Condividi

La risposta di Maria Assunta Pintus è finalmente arrivata: niente diritto di prelazione per la socia sarda, ma c'è comunque il non gradimento, una clausola che, di fatto, allontanerebbe la figura di Raffaello Follieri dalla corporate (forte anche delle perplessità del sindaco Landella). Al momento, quindi, l'assetto societario resta invariato in vista di una stagione che, seppur con l'immutato clima teso, deve inevitabilmente partire.