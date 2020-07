+++Calcio | Vincenzo Racanati iscrive il Bisceglie al campionato di D+++

Condividi

Il calcio a Bisceglie non morirà. Stamane Vincenzo Racanati ha iscritto il Bisceglie al prossimo campionato di serie D. Dopo l'uscita di scena di Nicola Canonico si temeva che sul club stellato calasse il sipario. Ex dirigente biscegliese, Vincenzo Racanati, in passato e' stato sponsor ufficiale del club col marchio di famiglia Emporioone.

Nelle prossime settimane si concretizzerà il passaggio delle quote societarie. L'imprenditore biscegliese guiderebbe, al momento, sa solo la società nerazzurra.