La Lega Pro ha appena comunicato la variazione degli orari di alcune delle gare valide per la prima giornata di campionato. Tra queste ci sono due gare del Girone C, Monterosi Tuscia-Audace Cerignola e Giugliano-Viterbese, spostate alle ore 17:30 di domenica 4 settembre. In particolare, è stata confermata la sede della sfida tra Monterosi e Cerignola, che si giocherà allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera. Tutte le altre gare restano in programma domenica 4 settembre alle ore 20:30.