Calcio | Ufficiale: Pagni non è piu’ il d.s. del Taranto

Il matrimonio tra Pagni e il Taranto dopo poco più di un mese è già finito. A renderlo noto un freddo comunicato del club rossoblu.

Cosa sarebbe successo a distanza di poco più| di un mese dalla presentazione del nuovo dirigente vale a dire dallo scorso 8 giugno? Secondo indiscrezioni la scelta di Laterza in qualità di nuovo allenatore rossoblu non sarebbe mai stata condivisa da Pagni e sembrerebbe che l’allenatore del Fasano fosse invece sempre stato un pallino del presidente Massimo Giove. Nelle scorse settimane non sono mancate le avvisaglie di una possibile rottura: ripetuti rinvii della firma e divergenze sulla scelta dell’allenatore. Pagni, lo ricordiamo, aveva raggiunto un accordo di sorta con il club jonico della durata di tre anni . Dunque un legame pluriennale che a quanto sembra si e’ sciolto come neve al sole. Il Taranto sarebbe pronto a puntare sul Antonio Obbiettivo del Fasano o Francesco Montervino: Nel caso si raggiungesse l’Obbiettivo, le porte per Laterza sarebbero a questo punto spalancate.