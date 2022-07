ALTAMURA – Un’estate partita in maniera tribolata, il rischio di non iscriversi aleggiava nell’aria. Tutto rientrato ormai, la base societaria della Team Altamura continua addirittura ad allargarsi. Dopo la fumata biancorossa di qualche settimana fa, che ha visto l’impegno di un gruppo di imprenditori altamurani, il club ha annunciato l’ingresso di ulteriori forze fresche nella cordata. Pino Sette, Massimo Patella, Giuseppe Petronella e Giovanni Tesoro, con le rispettive aziende, hanno sposato il progetto Team Altamura. Procede dunque a gonfie vele il nuovo corso societario, che vede come obiettivo del club murgiano quello di rilanciarsi dopo annate in ombra. Si punta sul sociale e sulla valorizzazione del territorio, ma anche su un progetto tecnico di alto livello. A disposizione di Ciro Ginestra sono arrivati infatti due attaccanti di spessore: si tratta di Antonio Croce, che torna in biancorosso dopo l’ottima stagione al Francavilla in Sinni, ed Antonio Caputo, motivato a tornare in doppia cifra in seguito all’esperienza di Nardò. Rinforzi importanti anche a centrocampo con gli innesti di Facundo Ganci e Tiziano Prinari. Nelle ultime ore il ds Martelli ha definito l’arrivo dal Bitonto del classe 2002 Silvio Colella, confermati l’esperto difensore Mattera ed il giovane portiere Spina.