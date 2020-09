Calcio | Taurino non è più l’allenatore del Bitonto

Condividi

Il Bitonto ha comunicato di aver interrotto consensualmente il rapporto di lavoro con mister Roberto Taurino, che dunque non sarà più alla guida della Prima squadra.

Nell’attesa di completare l’iter di iscrizione al prossimo campionato di Serie D per la stagione 2020/2021, la società annuncia che nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Per la sua sostituzione si fa il nome di Nicola Ragno, che ha già vinto il campionato di D con Bisceglie e Potenza.