Calcio | Taurino e Degli Esposti nel mirino dell’A.S. Bisceglie

Il Bisceglie sente odore di serie C, dopo la decisione della Corte di Appello Federale di respingere i ricorsi di Picerno e Bitonto, la società di Racanati starebbe pensando ad un tandem che stava gia' lavorando in chiave professionismo: si tratta dell'allenatore Roberto Taurino e del direttore sportivo Alessandro Degli Esposti attualmente in forza col Bitonto calcio. Ci sarebbe un corteggiamento da parte del club stellato che potrebbe trasformarsi in matrimonio nei prossimi giorni soprattutto se il Bisceglie dovesse essere riammesso in serie C.