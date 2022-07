ROMA – Colpo di scena in Serie C! Sarà il TAR a decidere le sorti dei ripescaggi in terza serie. Stravolta la decisione del CONI, che aveva rigettato i ricorsi di Campobasso e Teramo, escluse in precedenza dalla COVISOC. In queste ore ci sarebbero dovuti essere i ripescaggi in Serie C con Fermana e Torres in pole position. Quello che ai più sembrava scontato non ha ancora i crismi dell’ufficialità. La giustizia ordinaria, infatti, ha congelato i verdetti di quella sportiva, e così bisognerà attendere il prossimo 2 agosto per capire chi davvero potrà partecipare al prossimo campionato di Serie C. Fermana, Torres e le altre pretendenti alla riammissione o ripescaggio restano dunque con il fiato sospeso. La pubblicazione dei gironi sarebbe dovuta avvenire in queste ore, invece tutto sarà deciso nello stesso giorno, gironi e calendari. Una delle ipotesi nel calderone riguarderebbe l’utilizzo di una X ed una Y nei gironi e nei calendari, esattamente come avvenne due stagioni fa con Foggia e Bisceglie. L’importante sarà evitare che, in seguito alla sentenza del TAR, ci siano 2 squadre in sovrannumero oltre alle canoniche 60. Tra pochi giorni potrebbe arrivare l’esito definitivo dell’ennesima estate rovente per un sistema ancora una volta inceppato dai soliti cavilli burocratici. Insomma, con i controlli della COVISOC si è evitato un altro caso Catania ma gli stessi controlli non hanno garantito che tutto filasse liscio.