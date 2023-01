Per la serie A è un nuovo conto alla rovescia: dopo la sosta mondiale il campionato mercoledì riprende a ritmi più frenetici. Il Lecce, nel giro di quattro giorni avrà due impegni: il 4 gennaio al Via del mare arriva la Lazio di Maurizio Sarri, la domenica successiva i giallorossi di Marco Baroni saranno di scena ad Empoli. Si proverà a riannodare i fili dalle due vittorie consecutive (conquistate a novembre prima della sosta) con le quali il Lecce ha fatto un triplo salto in avanti in classifica. Il ritmo gara è stato testato con un paio di amichevoli di spessori (contro l’Udinese e i croati del Varadzin), anche se resta l’incognita di capire quanto avranno inciso questo mese e mezzo di sosta e la nuova preparazione. La sosta sta per terminare anche per la serie C e la serie D. Sabato 7 gennaio ricominciala serie C con il derby appulo-lucano Foggia e Picerno che Antenna Sud trasmetterà in diretta e in esclusiva dalle 17,15. La giornata si aprirà alle 14,30 con le trasferte della Virtus Francavilla a Messina e quella del Potenza contro il Monterosi. Sempre in trasferta (ma alle 17,30) saranno impegnati il Taranto sul campo di un inarrestabile Catanzaro e il Cerignola nella sfida tra neo promosse contro il Giugliano. Per il Monopoli, invece, l’impegno casalingo sarà contro il Crotone, al momento l’unico avversario papabile proprio del Catanzaro nella corsa alla promozione diretta. La Fidelis Andria dovrà lasciare fuori dal campo le questioni societarie nella sfida contro la Viterbese. Domenica 8 gennaio, invece, riparte la serie D e sarà scontro al vertice tra Altamura e Cavese con Barletta e Brindisi spettatrici molto più che interessate.

