Calcio | Riccardo Di Bari non è piu’ il d.s. della Fidelis Andria

Un fulmine a ciel sereno in casa Fidelis Andria. Riccardo Di Bari non è piu' il direttore sportivo del club. Questo iul comunicato ufficiale della società:

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica di aver risolto consensualmente, in data odierna, il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Riccardo Di Bari. La Fidelis augura a Riccardo Di Bari le migliori fortune per il proseguo della propria carriera. “La società ha grande stima e rispetto nei confronti di Riccardo di Bari – spiega il vice presidente della Fidelis Giuseppe Catapano – ma dopo attente valutazioni e considerazioni comuni si è deciso consensualmente di interrompere il rapporto lavorativo lasciando immutato quello personale e professionale”.

"Una decisione consensuale – ha voluto spiegare lo stesso DS Di Bari – è giusto interrompere ora visto che siamo alla viglia della ripresa del calciomercato. Ringrazio la società – conclude Di Bari – per avermi dato fiducia ad inizio anno ma ora è giusto voltare pagina sia personalmente che a livello societario”. Al momento non vi sarà nessuna sostituzione con un ruolo più attivo nel mercato svolto anche dal tecnico Panarelli in simbiosi con la società. Dal 1 dicembre saranno già possibili interventi sul calciomercato dei dilettanti.