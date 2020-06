Calcio: questore Reggio Calabria emette Daspo per tifoso Bari

Condividi

Un provvedimento di D.a.spo. e' stato adottato dal questore di Reggio Calabria nei confronti di un tifoso barese per i disordini causati il 5 maggio 2019 nello stadio comunale di Roccella Jonica (RC), in occasione dell'incontro di calcio tra la squadra della "A.S.D. Roccella" e quella della "S.S.C. Bari" valevole per il campionato Dilettanti.L'uomo, nonostante fosse gia' sottoposto al provvedimento, si e' recato nella cittadina jonica per seguire l'incontro, ed al termine della partita ha aggredito e

minacciato i poliziotti intervenuti per arrestarlo.Il provvedimento avra' validita' per dieci anni, con obbligo di

presentazione alla questura di Bari mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo delle manifestazioni calcistiche disputate "in casa e fuori casa" dalla "S.S.C. Bari".