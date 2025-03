Calcio, qualificazioni Mondiali 2026: il calendario dell’Italia

Dopo lo spettacolare 3-3 di Dortmund con la Germania, l’Italia di Luciano Spalletti è stata inserita nel Gruppo I per le qualificazioni al Mondiale 2026 (Canada, Messico, USA), insieme a Norvegia, Estonia, Moldavia e Israele. La Germania, invece, è finita nel Gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Subito la Norvegia di Haaland

Il cammino degli azzurri partirà il 6 giugno 2025 con una sfida subito impegnativa in trasferta con la Norvegia di Erling Haaland. Tre giorni dopo, il 9 giugno, primo appuntamento casalingo con la Moldavia. Da quel momento, l’Italoq dovrà affrontare un calendario fitto di sfide da non fallire per evitare di mancare il terzo Mondiale consecutivo (ultima partecipazione in Brasile nel 2014, quando i ragazzi del ct Cesare Prandelli conclusero al terzo posto il Girone D, alle spalle di Uruguay e Inghilterra e davanti alla Costa Rica).

Come funziona la qualificazione

Le 12 vincitrici dei rispettivi gironi accederanno direttamente alla fase finale in programma dal 11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. Le seconde classificate parteciperanno ai playoff insieme alle quattro migliori squadre della Nations League non qualificate attraverso i gruppi.

Gruppo I: il calendario completo dell’Italia

• 1a giornata (21-22 marzo 2025): riposo

• 2a giornata (24-25 marzo 2025): riposo

• 3a giornata (6 giugno 2025): Norvegia-Italia

• 4a giornata (9 giugno 2025): Italia-Moldavia

• 5a giornata (5 settembre 2025): Italia-Estonia

• 6a giornata (8 settembre 2025): Israele-Italia

• 7a giornata (11 ottobre 2025): Estonia-Italia

• 8a giornata (14 ottobre 2025): Italia-Israele

• 9a giornata (13 novembre 2025): Moldavia-Italia

• 10a giornata (16 novembre 2025): Italia-Norvegia

Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: la formula

Il Mondiale 2026, che si giocherà in Canada, Stati Uniti e Messico dall’11 giugno al 19 luglio, avrà una formula completamente nuova rispetto alle edizioni precedenti.

Ecco come sarà strutturato:

• 48 squadre partecipanti (anziché 32 come in passato).

• Le squadre saranno suddivise in 12 gruppi da 4 squadre ciascuno.

• Le prime due classificate di ogni girone più le 8 migliori terze passeranno alla fase a eliminazione diretta.

• In totale, ci saranno 32 squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta, partendo dai sedicesimi di finale.

• Si giocheranno quindi più partite: da 64 dell’ultima edizione a 104 incontri complessivi.

L’obiettivo di questa nuova formula è aumentare la partecipazione globale e il numero di sfide, mantenendo intatto il fascino della fase a eliminazione diretta.

