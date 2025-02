Calcio, Primavera 3: Taranto escluso dal campionato

Dopo la mancata presentazione alla gara contro la Turris del 15 febbraio e un precedente forfait nella trasferta di Gubbio l’11 dicembre, il giudice sportivo ha ufficialmente escluso la formazione Primavera del Taranto dal Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”.

La decisione è arrivata in base all’articolo 53 delle NOIF, che prevede l’estromissione di una squadra dopo due rinunce. Oltre alla sconfitta a tavolino per 0-3 contro la Turris, al club rossoblù è stata inflitta un’ammenda di 2.000 euro, più una sanzione di 500 euro da destinare alla società campana per il mancato preavviso e il rimborso delle spese di organizzazione.

Infine, tutte le gare disputate dal Taranto nel torneo vengono annullate ai fini della classifica, che sarà ricalcolata escludendo i risultati della squadra pugliese.

