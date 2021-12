POTENZA – Dopo la sconfitta contro il Bari nell’ultima giornata di campionato di serie C tecnico Bruno Trocini ha rassegnato le dimissioni, come si legge in una nota del club. Chiamato a fine ottobre, per sostituire Gallo, non è riuscito a dare la tanto auspicata scossa alla squadra. In dieci partite alla guida dei rossoblu, ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.