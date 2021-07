SONO ORE FEBBRILI PER I RIPESCAGGI E LE RIAMMISSIONI. IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA ANTICIPATO ALLE 12 L’ UDIENZA INIZIALMENTE PREVISTA ALLE ORE 16, PER DISCUTERE DEI RICORSI PRESENTATI DALLE SOCIETA’ ESCLUSE DALLA SERIE C