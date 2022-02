GALLIPOLI – Prima del fischio d’inizio della gara contro il Cittadella, in corso al Via del Mare, il presidente del Lecce calcio, Saverio Sticchi Damiani, ha omaggiato la presidente del Gallipoli Football 1909, Paola Vella, con un mazzo di fiori gialli e rossi e un gagliardetto ufficiale della società. Lo ha fatto per esprimere solidarietà alla collega e per condannare i gravi insulti sessisti di cui la responsabile del club jonico era rimasta vittima domenica scorsa. Le offese dirette alla donna erano state scritte sia su alcuni striscioni sia urlate in cori offensivi. La presidente Vella e il marito sono ospiti del presidente giallorosso e assistono al match Lecce-Cittadella.