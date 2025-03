Calcio: Nuovo Centro sportivo a Napoli, a Bari solo promesse

BARI – Vi ricordate quando ci fu l’assegnazione del titolo sportivo del Bari calcio alla famiglia De Laurentiis? Si parlò, tra gli obiettivi a lungo termine della nuova proprietà, della creazione di un nuovo centro sportivo, anzi senza andare troppo indietro nel tempo proprio Luigi De Laurentiis in occasione degli arrivi di Auteri e Romairone, in una intervista realizzata alla tv mediapartner affermò che una delle priorità del club biancorosso era la creazione di un centro di allenamento tutto per il Bari.

Sono passati anni e non è stato creato proprio nulla, ma la notizia delle ultime ore è che invece a Napoli Aurelio De Laurentiis ha individuato la zona dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Sarà sempre a Castel Volturno ma sorgerà a circa sette chilometri di distanza dall’attuale quartier generale, nella località La Piana.

Il nuovo centro sarà dotato di dodici campi sportivi, in parte saranno dedicati alla prima squadra e in parte invece ai ragazzi del settore giovanile che avranno la possibilità di allenarsi a fianco dei più grandi. All’interno saranno collocati ovviamente anche palestre, magazzini, area medica all’avanguardia e foresteria. Tutto questo rende ancora più amaro il destino della piazza barese, ma almeno sappiamo che i De Laurentiis non venderanno il Napoli e che saranno entro pochi anni a vendere il Bari. La famiglia del cinema ha deciso di investire ai piedi del Vesuvio per il presente e per il futuro. In Puglia, invece, solo polvere e malcontento.

