Calcio, nuova regola IFAB: portieri lenti puniti con un angolo

Dal 1° luglio 2025, i portieri che tratterranno il pallone per più di otto secondi saranno sanzionati con un calcio d’angolo per gli avversari, anziché con un calcio di punizione indiretto dopo i sei secondi attuali. Lo ha stabilito l’International Football Association Board (IFAB) durante la 139ª Assemblea generale a Belfast, evidenziando che i test hanno avuto un impatto positivo nel limitare le perdite di tempo.

Tra le altre novità, verrà rafforzata la regola che permette solo ai capitani di avvicinare gli arbitri, mentre nel Mondiale per Club 2025 il VAR introdurrà annunci ufficiali da parte del direttore di gara dopo una revisione al monitor. Inoltre, l’IFAB ha approvato la sperimentazione delle bodycam per gli arbitri, già in fase di test in Inghilterra, per valutarne l’uso futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author