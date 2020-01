Calcio | Ninni Corda stop di 4 turni, salterà il derby di Taranto

Condividi

Mano pesante del giudice sportivo che ha fermato Ninni Corda per 4 turni per avere, nel corso dell'intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara mentre lo stesso, con fare minaccioso, facendolo indietreggiare e ponendosi petto a petto con il medesimo. Un gesto che gli è costato caro, anche perchè salterà il sentito derby dello "Iacovone" in programma il prossimo 9 febbraio. Squalificato per due giornate anche il secondo di Corda Roberto Cau.