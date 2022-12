Calcio: Morto Fabian O’Neill, ex Cagliari e Juventus

Fabian O’Neill, ex calciatore uruguaiano di Cagliari e Juventus, è morto nella mattinata di domenica 25 dicembre, in un ospedale di Montevideo (Uruguay), dove era ricoverato in terapia intensiva. A dare l’annuncio è stato il fratello dell’ex giocatore attraverso i social: “Beh mio caro fratello sei andato in viaggio… Sarai un altro angelo che avrò nel cielo e spero mi guidi. Ti amerò sempre”. 49 anni, Fabian O’Neill si era ritirato dal calcio giocato nel 2003 dopo aver disputato 136 partite con la maglia del Cagliari con 16 gol. Era stato ricoverato d’urgenza nel luglio del 2020 per problemi al fegato e alle vie urinarie.