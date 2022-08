MOLFETTA – Il Molfetta scalda i motori in vista dell’esordio stagionale di domenica 28 agosto, quando al “Poli” arriverà il Bitonto per il Primo Turno di Coppa Italia, con fischio d’inizio alle 20:30. Il tecnico biancorosso Bartoli ha parlato della difficoltà della gara e della condizione fisica dei suoi, non tralasciando il mercato che ha visto proprio in mattinata il club molfettese annunciare l’arrivo di Diamante Crispino, portiere classe 1994 ex Virtus Francavilla e Bisceglie.