MARTINA FRANCA – Ultimo allenamento congiunto dell’estate, da domenica prossima si giocherà per i tre punti. Allo stadio “Tursi” di Martina finisce tre a zero per il Taranto, gara ricca di agonismo, le due squadre sembrano essere già in clima campionato. In gol per i rossoblù, Provenzano nel primo tempo, nella ripresa le reti realizzate da Panettoni e D’Egidio.