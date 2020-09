Calcio | Martina: stadio Tursi chiuso, la squadra non si allena e torna a casa

Condividi

Una brutta sorpresa per il Martina Calcio. Al rientro dal ritiro da Camerino, la squadra, che milita nel campionato di Eccellenza Pugliese, ha trovato lo stadio Tursi chiuso ed è stata costretta a tornare a casa.

"Una brutta sorpresa alla nostra ripresa - si legge sulla pagina Facebook della società - Il Martina Calcio comunica di non essere riuscita a svolgere l’allenamento odierno: i nostri ragazzi, giunti allo “Stadio Comunale Tursi”, hanno trovato l’impianto chiuso a causa di una risposta mai arrivata da parte del Comune di Martina alla nostra richiesta, pervenuta in data 30 agosto, per la seduta di allenamento di questo pomeriggio. Un cenno da parte del Comune è arrivato soltanto alle 13.54, quando già calciatori e dirigenti si erano mobilitati da tutta la Puglia per raggiungere la nostra città.