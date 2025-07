Calcio lucano, ultima chiamata per le iscrizioni nei massimi campionati regionali

Oggi è un giorno decisivo per il calcio lucano: alle 12:00 scade il termine per le iscrizioni ai campionati di Eccellenza e Promozione. Le squadre devono confermare la loro partecipazione, mentre per la Prima Categoria il termine è il primo agosto.

La Figc comunicherà stasera eventuali esclusioni. Si spera di mantenere l’organico della scorsa stagione, ma alcune società non hanno ancora fatto sapere la loro posizione.

Il Lagonegro punta alla Serie D e ha già definito la sua struttura, nonostante manchino notizie sul campo. Le neo promosse Atletico Montalbano e Real Chiaromonte vogliono farsi valere e non essere semplici comparse.

L’Eccellenza vedrà anche l’Angelo Cristofaro, attivo sul mercato, e il Melfi, pronto a un ritorno in grande stile. Altre squadre in lizza sono Avigliano, Vultur, San Cataldo, Elettra Marconia, Likos, Paternicum, Santarcangiolese, Tricarico, Pozzo di Sicar, Lavello, Montescaglioso e Pomarico, ma per queste ultime la situazione è incerta.

Nella categoria cadetta, i proclami sono rari. Le retrocesse Brienza e Oraziana Venosa tornano, insieme alle neo promosse Invicta Matera, Libertas Montescaglioso e Virtus Genzano. Anche le squadre con diritto di partecipazione, come Acs 09, Corleto Perticara, Marmo Platano, Miglionico, Moliterno, Pietragalla, Policoro Calcio, Polisportiva Tito, Sporting Lavello, Viggiano e Viribus Potenza, si preparano al campionato.

Ogni squadra dovrà schierare due under, uno del 2006 e uno del 2007. Tutte le 32 squadre saranno iscritte automaticamente alla Coppa Italia, con la Coppa Italia “Piero Rinaldi” da assegnare entro il 2 febbraio 2026.

Con l’attesa per le iscrizioni che cresce, il calcio lucano si prepara a una nuova stagione, dove ogni scelta potrà influenzare il futuro delle società.

