Calcio Lucano: mancata iscrizione per Lavello e Venosa, ripartiranno dalla Seconda Categoria

In un triste epilogo per il calcio nella regione, il Lavello Calcio e l’Oraziana Venosa hanno ufficialmente annunciato il loro fallimento, segnando una pagina buia per il panorama sportivo del Vulture Melfese. Le due storiche compagini, protagoniste di tanti momenti memorabili, si trovano ora a fronteggiare un futuro incerto dopo eventi recenti che hanno turbato profondamente il loro cammino.

Il Lavello Calcio, anche a causa di controversie legali che hanno coinvolto il primo finanziatore Liseno, non ha presentato la documentazione necessaria per l’iscrizione al massimo campionato regionale. Questo passaggio cruciale ha escluso la squadra dalla competizione, lasciando i tifosi e la comunità in uno stato di delusione e incredulità. La situazione si è rivelata insostenibile, con la dirigenza che ha faticato a trovare una soluzione ai problemi finanziari e legali che hanno afflitto il club.

Parallelamente, l’Oraziana Venosa ha subito un destino altrettanto tragico retrocedendo sul campo dall’Eccellenza alla Promozione Lucana. Anche per il club venosino, la mancanza di risorse e supporto ha portato a una crisi profonda, culminata nella decisione di non iscriversi ai campionati futuri. La retrocessione ha rappresentato un duro colpo per una squadra che ha sempre ambito a stazionare nelle massime categorie del calcio regionale.

Entrambe le compagini del Vulture Melfese ora si trovano a dover ripartire dalla Seconda Categoria. La speranza di un ritorno ai vertici dipende ora dalla capacità di attrarre investimenti e nuovi imprenditori disposti a sostenere i progetti sportivi. La comunità locale, unita nella passione per il calcio, attende con ansia segnali di ripresa e la possibilità di un nuovo inizio.

Il futuro del calcio in queste piazze è dunque appeso a un filo, in attesa di figure imprenditoriali che possano riportare entusiasmo e progettualità, per non relegare definitivamente il Lavello Calcio e l’Oraziana Venosa a un triste oblio sportivo. L’iscrizione in Prima Categoria sarà possibile effettuarla entro il 26 agosto mentre quella in Seconda Categoria entro il 12 settembre.

