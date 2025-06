Calcio, l’Olimpia Francavilla vince il titolo provinciale Under 15 Figc

Un successo che arricchisce ulteriormente il palmares della società biancoceleste, già campione provinciale Under 14

L’Olimpia Francavilla conquista il titolo provinciale Figc Under 15 superando per 2-1 la Nitor Brindisi in una finale combattuta disputata sul campo neutro dello stadio “Giovanni Stoppa” di Ceglie Messapica.

Un successo che arricchisce ulteriormente il palmares della società biancoceleste, già laureatasi campione provinciale Under 14 lo scorso maggio.

Il trionfo nella categoria Under 15 corona una stagione esaltante, arricchita dal primo posto nella classifica disciplina in diverse categorie agonistiche, a testimonianza della capacità del club di coniugare risultati sportivi e rispetto delle regole. Un riconoscimento che valorizza il lavoro tecnico ed educativo portato avanti con coerenza dalla società.

Il merito va anche al gruppo di giovani atleti, classi 2010 e 2011, che hanno saputo distinguersi per impegno e determinazione, nonostante allenamenti svolti su campi ridotti e l’impossibilità di disputare gare casalinghe nello stadio comunale per carenza di strutture. La loro resilienza è stata premiata con un titolo che rappresenta un segno di speranza per il futuro del movimento sportivo locale.

Un plauso anche allo staff tecnico-dirigenziale che ha accompagnato questo percorso: Piero Giumentaro, Giovanni Milone, Francesco Marasciulo e Cosimo Filomena, tutti originari di Francavilla, protagonisti silenziosi ma fondamentali del successo biancoceleste.

La stagione 2023/2024 si chiude quindi con una doppietta prestigiosa e un chiaro messaggio: anche in condizioni logistiche difficili, il lavoro serio e la passione possono portare a risultati straordinari.

