BARI – Il pareggio tra Catanzaro e Palermo chiude un fine settimana che nel girone C ha visto tanti segni “x” soprattutto nelle zone alte della classifica. Intanto il Bari si prepara alla trasferta di Pagani dove non ci sara’ l’infortunato Ruben Botta. Per lui si parla di uno stop di 2 mesi.