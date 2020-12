Calcio | Lecce, Eugenio Corini positivo al Covid

Il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, e' risultato positivo al test per il Covid-19. Lo rende noto

l'Unione sportiva Lecce. L'esito e' giunto oggi, dopo l'esecuzione dell'ultimo ciclo di test molecolari e sierologici

eseguiti nella giornata di ieri. Corini e' stato subito isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle

normative in vigore e dai protocolli sanitari. Domani mattina la squadra si sottoporra' ad un ulteriore ciclo di tamponi nel

ritiro di Salerno, dove si trova in vista della partita con la Salernitana.