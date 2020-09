Calcio | Lecce, arriva lo spagnolo Rodriguez Delgado

Condividi

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono divenute ufficiali. Il Lecce, con uno scarno comunicato apparso sul sito ufficiale, rende noto che il calciatore spagnolo Pablo Rodriguez, classe 2001, vestira' la maglia giallorossa. Il giovane attaccante, prodotto del vivaio del Real Madrid, si trasferisce nel Salento a titolo definitivo. Sempre in tema di attaccanti, acquisito il fallimento del

Trapani, Stefano Pettinari potrebbe tornare in giallorosso. L'ex calciatore del Lecce, ceduto ai siciliani proprio la scorsa stagione a titolo definitivo, tornerebbe a calcare il terreno del Via del Mare arrivando a parametro zero.