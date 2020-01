Calcio | Le ultime su Vibonese-Monopoli

Condividi

Il 3-5-2 di Scienza contro il 4-3-3 di Modica. Il settimo miglior attacco del campionato, quello biancoverde, contro le 38 reti segnate dai calabresi, terzi nella speciale classifica. Le assenze per squalifica di Bubas e Prezioso da una parte contro quella di Piccinni dall’altra. Monopoli e Vibonese si giocano tre punti importantissimi con il gabbiano che da una parte potrebbe dare l’assalto al quarto posto solitario e i rossoblù pronti a dare l’assalto al decimo posto, perso dopo la sconfitta interna contro la Cavese di domenica scorsa. Capitan De Franco è diffiidato ma Scienza non dovrebbe risparmialo seppur in vista c’è lo scontro diretto con la Ternana di domenica prossima, dall’altra parte Napolitano è in vantaggio sull’ex Berardi per la sostituzione di bomber Bubas. Rebus a centrocampo. Hadziosmanovic potrebbe scalare nel ruolo di mezzala avendo la meglio su Tuttisanti, che non gioca titolare da quasi 4 mesi, in attacco possibile turnover con Cuppone che dopo il gol siglato a Catanzaro si è candidato a scendere in campo dal primo minuto al posto di Jefferson. L’impiego di un under in mezzo al campo spianerebbe la strada ad una difesa tutta over con De Franco, Rota e Mercadante. Fischio d’inizio alle ore 18.30, arbitro della gara il signor Monaldi di Macerata coadiuvato dagli assistenti Cataldo e Ceccon.