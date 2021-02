Calcio | Le trasferte del Casarano su Antenna Sud

Il gruppo editoriale Distante è lieto di annunciare una nuova e prestigiosa partecipazione siglata con una delle società più importanti del panorama sportivo del nostro territorio. A partire dal prossimo turno infatti il Casarano calcio entra a far parte della grande famiglia di antenna sud. Tutti gli impegni, in trasferta della formazione salentina verranno trasmesse in diretta sui nostri canali tv, in diretta Facebook e sul sito antennasud.com. Non mancheranno anche gli approfondimenti con notizie quotidiane all’interno dei nostri spazi d’informazione oltre che i pre e i post partita a cura della nostra redazione sportiva. Una grande notizia, sia per la città e i tifosi di Casarano, da sempre piazza dall’alto valore sportivo che per il gruppo editoriale distante che si conferma, ancora una volta, la casa del calcio pugliese.