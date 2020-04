Calcio | Le squadre di serie A preparano i ritiri

Condividi

La Serie A si prepara al ritorno in campo, dando quasi per scontato che il 31 maggio si scendere nuovamente in campo con i recuperi delle giornate non disputate. Le squadre si preparano ad allenarsi a fine aprile per scendere in campo trenta giorno dopo. Tutti in ritiro per sottoporsi a test ed esami medici, effettuati ovviamente da equipe private per non pesare sulla sanità pubblica. I giocatori partiranno in ritiro per sottoporsi a tutti i test previsti dal protocollo, ma ci sono da trovare delle strutture in cui i giocatori possano chiudersi come in una bolla: mangiare, allenarsi e dormire.