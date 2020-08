Calcio | La Sly Trani potrebbe ripartire da Valeriano Loseto

Condividi

Dopo il terremoto di sabato notte, quando Danilo Quarto ha annunciato il suo disimpegno dalla United Sly Trani, sembra che il progetto non sia del tutto tramontato. Nicola Quarto, padre dell' ex presidente ha intenzione di continuare a far calcio a Trani, cercando di affidarsi all'esperienza di Valeriano Loseto che ha da un paio di mesi ha chiuso la sua esperienza con la FBC Gravina. I tesserati della Sly, da svincolati, pian piano, si stanno accasando altrove, ma Nicola Quarto vuole disputare comunque il prossimo campionato di Eccellenza, accompagnato da alcuni sponsor, con un progetto ridimensionato, ma senza rinunciare a far calcio a Trani. Ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.