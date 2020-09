Calcio | La presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione sui Canali del Gruppo Editoriale Distante

Condividi

Il Gruppo Editoriale Distante ancora al fianco della Lnd Puglia per la presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione. I sorteggi per la stagione 2020-2021 verranno effettuati lunedì 28 settembre presso gli studi di Antenna Sud di Bari, dove saranno ospiti i presidenti delle società di Eccellenza e Promozione. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Antenna Sud (Canale 13) e Canale 85, ma anche in streaming su www.antennasud.com e www.canale85.it, nonché sulle pagine Facebook di Antenna Sud e Canale 85, a partire dalle ore 18.30. All’evento parteciperanno il Presidente del gruppo Editoriale Distante, Domenico Distante, il Presidente del Comitato Regionale, Vito Tisci, e il numero uno del CRA Puglia, Nicola Giovanni Ayroldi, assieme ai Rappresentanti delle Componenti Tecniche AIAC e AIC Puglia, Domenico Ranieri e Dario Loporchio.