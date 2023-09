Calcio italiano in lutto: morto Giovanni Lodetti, giocò nel Foggia

Calcio italiano in lutto per la morte di Giovanni Lodetti, mediano del Milan degli anni Sessanta. Aveva 81 anni. Detto ‘Basletta’, Lodetti ha giocato 216 partite con la maglia rossonera, segnando 16 reti, dal 1961 al 1970. Perno della squadra allenata da Nereo Rocco, con il Milan Lodetti ha vinto tutto: 2 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Coppa Italia. Lodetti ha vestito anche per 17 volte la maglia della Nazionale, segnando 2 reti. In Azzurro ha vinto i Campionati Europei del 1968.

Giovanni Lodetti ha indossato anche la maglia del Foggia in due stagioni: dal 1974 al 1976 con 61 presenze e una rete conquistando la promozione in Serie A.

