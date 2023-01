Calcio in lutto: è morto Gianluca Vialli

Gianluca Vialli non è riuscito a vincere la battaglia più importante della sua vita, quella contro il cancro al pancreas.Il capo delegazione della nazionale è morto questa mattina, all’età di 58 anni, presso la clinica londinese in cui stava lottando contro il mostro. In carriera, Vialli ha vestito le maglie di Sampdoria, Juventus, Cremonese e Chelsea, oltre a quella della Nazionale. Un lutto che coinvolge l’Italia intera, con il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha dichiarato: “Quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato”. In sua memoria sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare di questo fine settimana.

