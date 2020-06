Condividi

Pontedera, Arezzo, Modena, Piacenza, già qualificate e Vibonese e Pro Patria, che sarebbero subentrate in caso di vittoria di Coppa Italia di Serie C da parte di Ternana o Juventus Under 23 hanno rinunciato alla disputa dei playoff di Serie C. Un po' a sorpresa hanno comunicato la loro partecipazione Siena e Catania. La competizione prenderà il via il 1 luglio.