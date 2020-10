Calcio | Il weekend sui canali del gruppo Distante

Condividi

Il Gruppo Editoriale Distante è pronto ad un altro weekend a tutto sport.

Si parte sabato 31 ottobre con il match in diretta Tra Bernalda e Assoporto Melilli, valevole per il campionato di Serie A2 di Calcio a 5. Trasmetteremo la gara alla ore 16 su Canale 85.

La domenica, invece, spazio ai due derby di Serie C. Vi racconteremo Foggia-Bari e Monopoli-Virtus Francavilla nel corso di Tribuna Centrale, a partire dalle ore 17.15 e vi proporremo le gare in differita. Alle ore 22.30 Foggia-Bari verrà trasmessa su Antenna Sud (canale 13), alle 23 Monopoli-Virtus Francavilla su Canale 85. Lunedì 2 novembre, alle ore 15.30 sul Canale 174 trasmetteremo in differita Juve Stabia-Bisceglie.

Alle ore 21.30 su Canale 85 il classico appuntamento con Tuttocalciopuglia, con tutti i gol della domenica.

Il Gruppo Editoriale Distante si conferma ancora una volta la Casa del Calcio Pugliese.